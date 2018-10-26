Новости дня
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве на вокзале
26 октябрь 2018 (17:12)
УрБК, Челябинск, 26.10.2018. В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, 23 октября 2018 года в 22.51 неустановленное лицо позвонило оператору службы «02» городского УМВД. Полиции был передан сигнал, что на железнодорожном вокзале готовится террористический акт.
«В связи с поступлением указанного сообщения с вокзала эвакуировано 100 человек. По результатам обследования объекта, проведенного при участии инспекторов-кинологов со служебно-розыскными собаками и взрывотехника, взрывчатых веществ не обнаружено. Задержек в движении пассажирских поездов не допущено», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, 23 октября 2018 года в 22.51 неустановленное лицо позвонило оператору службы «02» городского УМВД. Полиции был передан сигнал, что на железнодорожном вокзале готовится террористический акт.
«В связи с поступлением указанного сообщения с вокзала эвакуировано 100 человек. По результатам обследования объекта, проведенного при участии инспекторов-кинологов со служебно-розыскными собаками и взрывотехника, взрывчатых веществ не обнаружено. Задержек в движении пассажирских поездов не допущено», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жительница Екатеринбурга обвиняется в ложном минировании здания Южного автовокзала
- Жителя Екатеринбурга будут судить за ложное сообщение о взрыве бытового газа в многоквартирном доме
- Полиция проводит проверку по факту ложного сообщения о минировании рыночного комплекса «Таганский ряд»
- В Полевском возбуждено уголовное дело по факту сообщения о ложном минировании городского суда
- По факту ложного сообщения о готовящемся взрыве возбуждено уголовное дело