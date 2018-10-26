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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве на вокзале

УрБК, Челябинск, 26.10.2018. В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале.



Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, 23 октября 2018 года в 22.51 неустановленное лицо позвонило оператору службы «02» городского УМВД. Полиции был передан сигнал, что на железнодорожном вокзале готовится террористический акт.



«В связи с поступлением указанного сообщения с вокзала эвакуировано 100 человек. По результатам обследования объекта, проведенного при участии инспекторов-кинологов со служебно-розыскными собаками и взрывотехника, взрывчатых веществ не обнаружено. Задержек в движении пассажирских поездов не допущено», — говорится в сообщении.



Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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