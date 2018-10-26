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Суд взыскал с экс-главы Среднеуральска Бориса Тарасова 61,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. Верхнепышминский городской суд взыскал с бывшего главы Среднеуральского городского округа Бориса Тарасова 61,7 млн руб. за ущерб, нанесенный бюджетам муниципалитета и Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В декабре 2017 года Б. Тарасов был осужден по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия», части 4 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере».



«В суде было установлено, что Тарасов в период с ноября 2012 года по декабрь 2013 года, используя должностные полномочия, в нарушение требований законодательства, способствовал незаконному предоставлению земельного участка в собственность дачному некоммерческому партнерству «Коптяки 12» под дачное строительство», — говорится в сообщении.



В результате сумма ущерба, нанесенного бюджету Среднеуральского ГО, составила более 49,3 млн руб., бюджету Свердловской области — более 12,3 млн руб. Прокуратура направила в суд заявление с требованием взыскать совокупную сумму ущерба.

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