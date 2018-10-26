Новости дня
Согласование тарифов на вывоз мусора в Свердловской области может затянуться на неопределенный срок
26 октябрь 2018 (16:14)
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области и региональные операторы не смогли согласовать 26 октября 2018 года новые тарифы по вывозу и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом УрБК рассказал член комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.
По его словам, переговоры не состоялись, поскольку до настоящего времени проходят общественные обсуждения территориальных схем размещения ТКО.
«Именно терсхема является основой для расчета прогнозного значения тарифа. На данный момент с различных территорий представлены расчеты, которые колеблются от 394 руб. до 1 тыс. 109 руб. за кубометр», — сказал В. Вегнер.
Он отметил, что ориентировочно терсхема должна быть утверждена 10 ноября 2018 года. Только после этой даты возможно будет согласование новых тарифов. Однако если потребуется внести в нее дополнительные изменения, документ снова придется выносить на общественные обсуждения и переносить сроки согласования тарифов.
Напомним, ранее власти Свердловской области во второй раз перенесли сроки запуска новой системы по вывозу и переработке ТКО — с 1 ноября 2018 года на 1 января 2019 года.
По его словам, переговоры не состоялись, поскольку до настоящего времени проходят общественные обсуждения территориальных схем размещения ТКО.
«Именно терсхема является основой для расчета прогнозного значения тарифа. На данный момент с различных территорий представлены расчеты, которые колеблются от 394 руб. до 1 тыс. 109 руб. за кубометр», — сказал В. Вегнер.
Он отметил, что ориентировочно терсхема должна быть утверждена 10 ноября 2018 года. Только после этой даты возможно будет согласование новых тарифов. Однако если потребуется внести в нее дополнительные изменения, документ снова придется выносить на общественные обсуждения и переносить сроки согласования тарифов.
Напомним, ранее власти Свердловской области во второй раз перенесли сроки запуска новой системы по вывозу и переработке ТКО — с 1 ноября 2018 года на 1 января 2019 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области не определились с точными сроками «мусорной реформы»
- Последняя попытка «мусорной реформы»
- Сроки «мусорной реформы» в Свердловской области перенесены на 1 января 2019 года
- Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер: «Екатеринбург не готов к «мусорной реформе»
- В Екатеринбурге перенесли сроки общественного обсуждения генплана