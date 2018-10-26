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Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — на 32 коп.

УрБК, Москва, 26.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 11,31 коп. до 65,63 руб., курс евро — на 31,93 коп. до 74, 66 руб.

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