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Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — на 32 коп.
26 октябрь 2018 (15:23)
УрБК, Москва, 26.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 11,31 коп. до 65,63 руб., курс евро — на 31,93 коп. до 74, 66 руб.
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