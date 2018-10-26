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В отношении главы Верхотурья возбуждено два дела за оставление места ДТП

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. Правоохранительные органы возбудили два административных дела из-за ДТП с участием главы Верхотурского городского округа Алексея Лиханова.



Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, автомобиль под управлением А. Лиханова задел ребенка, который переходил проезжую часть.



После этого глава городского округа представился школьнику и покинул место ДТП.



«Позже ребенка (мальчика — прим. ред) привели на осмотр в медучреждение. Чиновник, вероятно, находился в состоянии аффекта либо по иной причине, к сожалению, не сообщил об инциденте в полицию. Картину событий восстановили по камерам наблюдений. В территориальном ОВД заведено два административных дела», — сказал В. Горелых.



По его словам, ситуация находится на контроле ГУ МВД России по Свердловской области.

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