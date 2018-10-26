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Sim-карты «МегаФона» позволили перевести контроль качества питьевой воды на Урале в онлайн-режим

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. В Екатеринбурге и Челябинске контролировать качество питьевой воды для горожан помогают sim-карты «МегаФона». В этих городах умные решения впервые применили в телеметрической системе контроля качества воды и функционирования водоматов, сообщает пресс-служба оператора связи.



Отметим, по данным ВЦИОМ, более 60% россиян не интересуются качеством воды, при этом 84% потребляют водопроводную воду. В крупнейших городах Урала жители сначала предпочитают кипятить, фильтровать или отстаивать ее. Но и такие методы не до конца эффективны.



Между тем специалисты компании «Водоробот» организовали круглосуточный онлайн-анализ воды. Благодаря IoT-технологии «МегаФона» в реальном времени система отображает процесс работы каждого водомата. Основные рабочие параметры — объем подготовленной воды, ресурс и работоспособность фильтров, состояние системы ультрафиолетового обеззараживания — с помощью передачи данных по мобильной сети автоматически поступают на монитор диспетчеру.



«Каждый раз, когда вода из водомата наливается в бутылку покупателя, благодаря телеметрической системе автоматически снимаются показатели ее качества. Если есть несоответствие запрограммированным параметрам, система сообщит об этом в технический отдел. Дистанционно мы видим работу всех установок фильтрации. Чтобы обеспечить жителям городов чистую и доступную по цене воду, мы используем не только лабораторные исследования, но и современные телеком-технологии», — рассказал главный инженер компании «Водоробот» Александр Кондрашкин.



Помимо онлайн-мониторинга качества воды, специалисты «Водоробота» перевели на онлайн-контроль и весь автопарк специалистов по техническому обслуживанию водоматов. В каждый автомобиль установили бортовой контроллер с sim-картой «МегаФона». Датчик обеспечивает сбор и передачу телематических данных. IoT-система оператора автоматически собирает и отображает на онлайн-карте все эксплуатационные параметры автомобиля: определяет его местонахождение, скорость, показывает маршрут, уровень и расход топлива, пробег транспортного средства.



«Любой бизнес можно сделать более эффективным. Именно для этого у нас есть технология интернета вещей (IoT). Онлайн-управление автопарком повышает дисциплину и стиль вождения водителей, а онлайн-мониторинг показателей работы техники позволяет своевременно устранять и предотвращать сбои. Свердловский бизнес в лидерах на Урале по подключениям таких услуг», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.



Каждая четвертая sim-карта оператора на Урале используется в оборудовании. Всего по стране в IoT-решениях работает уже 6,6 млн sim-карт «МегаФона».

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