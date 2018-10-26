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В Тавде потушили пожар в ангаре с пиломатериалами и мебелью
26 октябрь 2018 (14:29)
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. В Тавде пожарные потушили возгорание в ангаре с пиломатериалами и мебелью, расположенном на ул. Матросова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, сообщение о пожаре поступило 26 октября в 10.27 по местному времени. Площадь возгорания составила 1 тыс. 200 кв. м.
«Пожарным понадобилось 1,5 часа, чтобы справиться с огнем в ангаре. В результате пожара пострадавших нет. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня с кровли на помещения ангара», — рассказали в пресс-службе.
На данный момент проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
Напомним, сообщение о пожаре поступило 26 октября в 10.27 по местному времени. Площадь возгорания составила 1 тыс. 200 кв. м.
«Пожарным понадобилось 1,5 часа, чтобы справиться с огнем в ангаре. В результате пожара пострадавших нет. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня с кровли на помещения ангара», — рассказали в пресс-службе.
На данный момент проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
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