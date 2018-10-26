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В Нижнем Тагиле временно закроют трамвайный маршрут № 10
26 октябрь 2018 (14:04)
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. В Нижнем Тагиле с 19.00 28 октября до 05.00 29 октября будет закрыт трамвайный маршрут № 10, сообщает пресс-служба администрации города.
Кроме того, в указанный промежуток времени будет сокращен трамвайный маршрут № 12 (от Островского до депо УВЗ).
Причина перекрытий — аварийный ремонт трамвайных путей.
Кроме того, в указанный промежуток времени будет сокращен трамвайный маршрут № 12 (от Островского до депо УВЗ).
Причина перекрытий — аварийный ремонт трамвайных путей.
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