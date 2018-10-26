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В Челябинске изъяли игрушки с незаконным изображением символов ЧМ-2018
26 октябрь 2018 (13:46)
УрБК, Челябинск, 26.10.2018. Арбитражный суд Челябинской области постановил уничтожить 39 игрушек с незаконно размещенными логотипами ЧМ-2018 и FIFA, сообщает пресс-служба региональной транспортной прокуратуры.
Товар был обнаружен в одной из торговых точек Челябинска, в которой работала гражданка Китая. У индивидуального предпринимателя нашли 16 игрушек в виде волка «Забиваки» и еще 16 в виде кубка FIFA WORLD CUP.
«Данный товар обладал признаками контрафактности и не являлся оригинальной продукцией. Кроме того, предприниматель не имел разрешения правообладателя на использование указанных товарных знаков», — говорится в сообщении.
По решению суда индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности в виде предупреждения по части 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака».
Товар был обнаружен в одной из торговых точек Челябинска, в которой работала гражданка Китая. У индивидуального предпринимателя нашли 16 игрушек в виде волка «Забиваки» и еще 16 в виде кубка FIFA WORLD CUP.
«Данный товар обладал признаками контрафактности и не являлся оригинальной продукцией. Кроме того, предприниматель не имел разрешения правообладателя на использование указанных товарных знаков», — говорится в сообщении.
По решению суда индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности в виде предупреждения по части 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака».
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