Зона комфортной ставки

Фотография с сайта ЦБ РФ

26 октября 2018 года состоится очередное заседание совета директоров ЦБ РФ. Основания для изменения ключевой ставки у Банка России не превосходят аргументы за сохранение стабильности. Аналитики сходятся во мнении, что ставка останется на прежнем уровне. Но очевидно, что это — «комфортная» пауза перед принятием резких решений, поскольку уже к следующему заседанию, в декабре 2018 года, будет реализован как минимум один внешнеполитический риск — возможные американские санкции в ноябре.Эксперты единодушны и не ожидают на текущем заседании совета директоров ЦБ РФ изменения ставки, поскольку для этого нет каких-либо поводов. Инфляция пока остается на уровне 3,5%, а ситуация на рынке ОФЗ стабилизировалась. Кроме того, наступила стабилизация курса рубля благодаря мораторию на покупку валюты в рамках бюджетного правила.По итогам прошлого заседания регулятор говорил об изменении внешних условий, подразумевая санкционную политику, а также о существенном увеличении проинфляционных рисков. Эти факторы по-прежнему не останутся без внимания Банка России, но их давление с последнего заседания несколько снизилось, поэтому вес при принятии решения будет меньшим.«Внешние проинфляционные риски никуда не делись, но они во многом компенсировались. В частности, повышение ставки ФРС компенсировалось ростом доходностей ОФЗ. Стабилизация курса рубля также снизила давление нефтяных цен на топливные цены в РФ. Санкционная риторика некоторых западных стран остается жесткой, но в этом вопросе также может наступить пауза, чтобы не доводить дело до крайностей. Поэтому вероятность принятия крайне жестких ограничений в ноябре существенно снизилась», — отмечает и. о. директора филиала «Открытие Брокер» в Екатеринбурге Игорь Горбунов.Ожидаемый запрет на долларовые операции российских банков с государственным участием становится все менее вероятным. По мнению Игоря Горбунова, если это произойдет, то отечественные банки на полном основании могут объявить форс-мажор по внешним выплатам в американских долларах, а это тяжелейший удар по финансовым организациям США.Относительно новым условием, толкающим ставку вверх, эксперты называют глобальный тренд ужесточения монетарной политики. Ставка ФРС последовательно повышается, Европейская ставка также близка к повышениям. Но разрыв ставок в резервных валютах и рубле слишком велик, чтобы именно данный фактор был решающим.«Гораздо важнее наблюдаемое снижение фондовых и долговых рынков. Индекс S&P500 просел от максимумов сентября уже на 10%, за ним последовали «длинные» облигации, доходности которых не замедлили вырасти. Снижается и индекс Мосбиржи. Обстановка тревожная. Еще более значимо падение нефтяных цен, которое, как представляется, далеко от финала. Нефть снизилась за две недели на 13%. Рубль за тот же период не ослаб. Ослабление может состояться в ближайшее время. И повышение ставки в этом случае — превентивная мера для сохранения валютной стабильности», — рассуждает член правления ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин.Но здесь, по его словам, Банк России примет во внимание более важные для него внутренние ориентиры. Если глобальный тренд — за повышение ключевых ставок, то локальный, российский — противоположен.«Таргет по ставке от Минэкономразвития — 6%. Инфляция сейчас — 3,4%, таргет Банка России — 4%. Повышение ставки при таких целях возможно только как реакция на острые экономические и валютные проблемы. А их все же не наблюдается. Ставки денежного рынка тоже близки к ключевой: недельная ставка MosPrime — 7,7%, дневная — 7,4%», — отмечает Андрей Хохрин.По его мнению, ставка на уровне 7,5% — это зона относительного комфорта и равновесия. На данный момент факторы влияния на денежно-кредитную политику противоречивы, а их набор не позволяет сделать однозначный выбор в пользу повышения или понижения ключевой ставки с нынешних 7,5%.В своем решении о повышении ставки Банк России отмечал роль приостановки покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в борьбе с курсовой волатильностью. Действительно, определенная стабилизация рубля по сравнению с августом и сентябрем произошла. Но сейчас многими экспертами отмечаются сигналы недостаточного количества иностранной валюты у российских банков. В пользу этого говорит факт повышения крупнейшими кредитными организациями ставок по депозитам в валюте. Также некоторое давление на рубль может оказать конвертация дивидендов российских компаний, запланированная на ближайшие месяцы. Но, по мнению аналитиков, курсовые риски пока не способствуют тому, чтобы ЦБ РФ применял такой инструмент стабилизации, как повышение ставки.«В целом внешние выплаты по обязательствам нефинансовых организаций РФ в IV квартале будут немногим более 20 млрд долл. При существенном положительном сальдо платежного баланса эта сумма является незначительной. Соответственно, можно ожидать стабильности от отечественной валюты при условии отсутствия чрезмерных санкций и покупок в рамках бюджетного правила», — отмечает Игорь Горбунов.Несмотря на ощущение устойчивости, аналитики уверены, что эта комфортная пауза не будет долгой. Так, в декабре 2018 года регулятору необходимо будет отреагировать на новые американские санкции и предусмотреть резкое ускорение инфляции по ряду внутренних и внешних причин в I квартале 2019 года.«Ключевая ставка по итогам пятничного заседания ЦБ с большой долей вероятности останется на текущем уровне. Макроэкономическая ситуация стабилизировалась, поэтому регулятор воздержится от немедленных шагов по ужесточению денежно-кредитной политики. Однако свобода рук может потребоваться Банку России уже в декабре: если американские санкции, повышение НДС и увеличение коммунальных тарифов приведут к росту инфляции выше прогнозных параметров, ЦБ РФ вполне может поднять ставку еще на 0,25 процентных пункта», — считает руководитель дирекции по управлению агрегированным риском УБРиР Дмитрий Завьялов.Таким образом, текущий уровень ставки отражает некоторое ощущение стабильности, которое Банк России не станет прерывать резкими движениями. Но, поскольку ни один из существующих рисков для российской экономики не снят окончательно, говорить о каком-то продолжительном периоде устойчивости не приходится. Уже на следующем заседании в декабре 2018 года ЦБ РФ, вероятнее всего, будет принимать решение на основе совершенно другой конфигурации факторов и их весов.