Новости дня

ММК вошел в первую десятку рейтинга экологических инициатив российских компаний

УрБК, Магнитогорск, 26.10.2018. Магнитогорский металлургический комбинат стал единственным предприятием черной металлургии России, вошедшим в первую десятку рейтинга экологических инициатив российских компаний, который каждые полгода составляют телеканал «Живая Планета» и Институт современных медиа (MOMRI). Об этом сообщает пресс-служба ММК.



По итогам I полугодия 2018 года ММК поднялся в списке на два пункта, заняв седьмое место. В общей сложности в рейтинге представлены 33 компании топливно-энергетического и металлургического секторов экономики.



Эксперты высоко оценили корпоративную экологическую программу Магнитки, а также комплекс мероприятий в рамках стратегической инициативы «Чистый город»: она предполагает снижение уровня загрязнения атмосферы г. Магнитогорска с «очень высокого» в 2017 году до «низкого» к 2025 году, что соответствует благоприятной окружающей среде.



В числе природоохранных инициатив ММК составители рейтинга упомянули строительство новой аглофабрики, которая будет оборудована современными очистными установками. С ее запуском в 2019 году и выводом из работы старой аглофабрики № 4 произойдёт снижение экологической нагрузки. Так, выбросы в атмосферу пыли сократятся на 2 тыс. 075 т в год (в т. ч. организованные — на 490 т в год, неорганизованные — на 1 тыс. 585 т в год), диоксида серы — на 3 тыс. 500 т в год. Сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения снизятся на 600 т в год. Кроме того, будут утилизироваться ежегодно 13 тыс. 750 т шламов сероулавливающих установок с получением товарного гипса.



В общей сложности инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в экологию в 2018 году составят около 5,7 млрд руб., что на 36% выше аналогичного показателя прошлого года. Всего же до 2025 года компания намерена вложить в природоохранную деятельность более 38 млрд руб. Помимо радикального снижения выбросов в атмосферу, экологическая программа ММК предусматривает исключение сброса производственных стоков в Магнитогорское водохранилище, обеспечение экологически безопасного размещения отходов и рекультивацию нарушенных земель.



Отметим, рейтинг экологических инициатив российских компаний ТЭК и металлургической отрасли, составляемый телеканалом «Живая Планета» и Институтом современных медиа, призван продемонстрировать уровень значимости экологической тематики для российского бизнеса, а также стимулировать использование природоохранных инициатив для позиционирования компаний в обществе и на рынке.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: