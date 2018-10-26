Кризис

Россияне переводят валюту из Сбербанка и ВТБ в «дочки» иностранных банков

Согласно отчетности кредитно-финансовых организаций на 1 октября 2018 года, жители РФ в сентябре продолжили активно выводить из российских банков как валютные (662 млн долл. США), так и рублевые (141 млрд руб.) средства. Основные потери понесли банки, которые фигурировали в американском законопроекте о санкциях, ограничивающих валютные транзакции, сообщает «Коммерсантъ».



Так, за сентябрь валютные депозиты в Сбербанке сократились более чем на 901 млн долл. США, в ВТБ — на 95 млн долл. США, в Совкомбанке — на 55 млн долларов. Часть снятой с депозитов валюты россияне несли в «дочки» иностранных банков — в Райффайзенбанк (233 млн долл. США), Росбанк (46 млн долл. США), «Юникредит» (41 млн долл. США).



Кроме того, существенно приросли валютные вклады в Альфа-Банке (на 100 млн долл. США) и в двух окологосударственных банках — «ФК Открытие» (59 млн долл. США) и Газпромбанке (47 млн долл. США). В целом по банковскому сектору валютные средства физических лиц сократились за сентябрь на 662 млн долл. США.



Одновременно население сокращало и рублевые вложения, причем в лидерах оттока средств также были Сбербанк (сокращение на 46 млрд руб.) и ВТБ (на 30 млрд руб.). Десятки миллиардов рублей граждане забрали и из Ситибанка, Газпромбанка и Бинбанка. При этом существенного перетока рублевых средств в какой-либо банк заметно не было. В результате помимо валюты население сняло с вкладов и 141 млрд руб.



За два месяца (август и сентябрь) целенаправленного вывода средств объем депозитов в банковской системе сократился на 193 млрд руб. и 2,3 млрд долл. США.

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