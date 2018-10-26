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Стоимость минимального набора продуктов в Свердловской области выросла на 5,2%
26 октябрь 2018 (11:35)
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. Стоимость минимального набора продуктов в Свердловской области с января по август 2018 года увеличилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4 тыс. 239 руб., следует из материалов Свердловскстата.
По данным ведомства, в Екатеринбурге стоимость минимального продуктового набора составила 4 тыс. 422 руб., в Нижнем Тагиле — 4 тыс. 195 руб., в Каменске-Уральском — 3 тыс. 937 руб.
По отдельным категориям товара самый быстрый темп роста показали цены на сахар — на 13,9%. Также подорожали рыба и морепродукты (+3,4%), хлеб (+1,8%) и мясо (+1,5%).
По данным ведомства, в Екатеринбурге стоимость минимального продуктового набора составила 4 тыс. 422 руб., в Нижнем Тагиле — 4 тыс. 195 руб., в Каменске-Уральском — 3 тыс. 937 руб.
По отдельным категориям товара самый быстрый темп роста показали цены на сахар — на 13,9%. Также подорожали рыба и морепродукты (+3,4%), хлеб (+1,8%) и мясо (+1,5%).
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