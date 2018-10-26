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В течение 2018 года в Челябинске отремонтируют более 1,5 млн кв. метров дорог
26 октябрь 2018 (11:11)
УрБК, Челябинск, 26.10.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на заседании правительства региона озвучил пять направлений работы, которые должны стать приоритетными в следующем году. Среди них — развитие дорожной инфраструктуры городов и сел Южного Урала, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства области.
«Наша цель — к 2024 году привести к нормативному состоянию как минимум 85% дорог. Конечно, это потребует серьезного финансирования. Сейчас у нас нет коммерческих кредитов и есть возможность комплексно планировать развитие территории региона, что правительство и будет делать», — сказал Б. Дубровский.
Большое внимание правительство области уделяет дорожной инфраструктуре региональной столицы. Так, за 2014-2017 годы в Челябинске построено, реконструировано и отремонтировано 3 млн 199,5 тыс. кв. метров улично-дорожной сети города. По итогам 2018 года приведут в порядок еще 1 млн 575,8 тыс. кв. м дорог. Всего — 4 млн 775,3 тыс. кв. м.
Формирование новой городской среды Челябинска, куда входит новое качество городских дорог и путепроводов, состояние общественного транспорта, комплексные вопросы благоустройства, станет важной частью подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. На всех гостевых маршрутах приведут в порядок фасады домов. Вместе с Союзом архитекторов России разрабатывается единая архитектурная концепция центра города, которая будет реализована к 2020 году. Уже утвержден дизайн-код, устанавливающий требования к вывескам и определяющий процедуру контроля за соблюдением Правил размещения и содержания информационных конструкций на территории города.
По словам Б. Дубровского, это инфраструктурное наследие будет работать на пространственное развитие Челябинска, активизацию бизнеса и привлечение инвесторов и, прежде всего, на комфорт и безопасность горожан.
«Наша цель — к 2024 году привести к нормативному состоянию как минимум 85% дорог. Конечно, это потребует серьезного финансирования. Сейчас у нас нет коммерческих кредитов и есть возможность комплексно планировать развитие территории региона, что правительство и будет делать», — сказал Б. Дубровский.
Большое внимание правительство области уделяет дорожной инфраструктуре региональной столицы. Так, за 2014-2017 годы в Челябинске построено, реконструировано и отремонтировано 3 млн 199,5 тыс. кв. метров улично-дорожной сети города. По итогам 2018 года приведут в порядок еще 1 млн 575,8 тыс. кв. м дорог. Всего — 4 млн 775,3 тыс. кв. м.
Формирование новой городской среды Челябинска, куда входит новое качество городских дорог и путепроводов, состояние общественного транспорта, комплексные вопросы благоустройства, станет важной частью подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. На всех гостевых маршрутах приведут в порядок фасады домов. Вместе с Союзом архитекторов России разрабатывается единая архитектурная концепция центра города, которая будет реализована к 2020 году. Уже утвержден дизайн-код, устанавливающий требования к вывескам и определяющий процедуру контроля за соблюдением Правил размещения и содержания информационных конструкций на территории города.
По словам Б. Дубровского, это инфраструктурное наследие будет работать на пространственное развитие Челябинска, активизацию бизнеса и привлечение инвесторов и, прежде всего, на комфорт и безопасность горожан.
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