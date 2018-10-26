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ЕМУП МОАП заплатило штраф 100 тыс. рублей за рекламу интим-салона

26 октябрь 2018 (10:05)

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» выплатило штраф в размере 100 тыс. руб. за распространение рекламы интим-салона, сообщает пресс-служба Управления ФАС России по Свердловской области.

Ранее в антимонопольное ведомство поступила жалоба на рекламу, размещенную на борту муниципального автобуса, следовавшего по маршруту №95. На транспортном средстве было изображено лицо девушки с ажурной повязкой на глазах и с надписью: «MEN*S VIP CLAB».

Однако по данным полиции в данном заведении оказывались услуги интимного характера. По итогам проверки сотрудницы салона были привлечены к уголовной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».

«В связи с тем, что реклама массажного салона «MEN*S VIP CLAB» распространялась на борту муниципального пассажирского автобуса, рекламораспространителем является ЕМУП МОАП. На основании изложенного, Свердловское УФАС России признало ЕМУП МОАП виновным в совершении административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Впоследствии суды подтвердили обоснованность решения УФАС.

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