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ЕВРАЗ разработал виртуальную экскурсию по очистным сооружением угледобывающих предприятий

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. Специалисты Распадской угольной компании создали виртуальный проводник по очистным сооружениям угледобывающих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба холдинга ЕВРАЗ.



За разработку современной 3D программы угольщики получили золотую медаль II Сибирского экологического форума. Виртуальная экскурсия дает полное представление обо всех этапах очистки шахтной воды.



Видео современных очистных сооружений шахт «Усковская» и «Ерунаковская VIII» снято с использованием технологии 360 градусов. С помощью шлема виртуальной реальности можно посетить очистные объекты, познакомиться с технологическими процессами и оборудованием. Экскурсия будет полезна молодым специалистам и технологам.



Это уже второй проект Распадской угольной компании, разработанный с использованием технологий виртуальной реальности. В 2018 году угольщики презентовали виртуальную шахту My main на международной выставке «Уголь России и майнинг», которая так же была удостоена самой высокой награды.



В рамках II ЭКОфорума Распадская угольная компания представила долгосрочную водоохранную программу, реализуемую в Сибири с 2012 года. Программа предусматривает строительство и реконструкцию очистных сооружений шахтных, карьерных, хозбытовых и производственных стоков на всех предприятиях. С 2015 года современные водоочистные сооружения запущены на пяти предприятиях компании. В течение двух лет аналогичные комплексы планируется открыть на шахтах «Распадская» и «Алардинская».



Шахты «Алардинская», «Усковская», «Ерунаковская VIII», «Распадская» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

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