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Альфа-Банк завершает работу в сегменте кредитования в торговых точках

УрБК, Москва, 26.10.2018. Альфа-Банк принял решение завершить работу в сегменте POS-кредитования. До конца года он сохранит свое присутствие в партнерских торговых сетях и далее постепенно уйдет из этого сегмента, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



На протяжении последних лет банк снижал долю кредитов в торговых точках в составе своего кредитного портфеля (с 15% в 2017 году до текущих 10%), замещая ее более высокодоходными и перспективными продуктами.



«POS-кредитование не было приоритетным сегментом для Альфа-Банка. В последние годы мы видим усиление интереса клиентов к кредитным картам. Финансовая грамотность граждан растет, они осваивают использование беспроцентного периода и цифровых сервисов, таких как мобильные платежи и digital delivery. Одновременно с этим снижается эффективность точек POS-кредитования в качестве канала дополнительных продаж. В силу плотности информационного потока клиенты все менее чувствительны к маркетинговым инструментам привлечения в торговых сетях», — отметил руководитель блока «Розничный бизнес» Майкл Тач.



Напомним, что POS-кредитование — способ выдачи займов клиентам-физическим лицам непосредственно в торговой точке.

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