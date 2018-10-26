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Из-за аварии на сетях «Екатеринбургэнерго» без теплоснабжения остались 32 дома

26 октябрь 2018 (09:04)

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. В Кировском районе Екатеринбурга 32 дома остались без теплоснабжения и горячей воды из-за аварии на тепломагистрали МУП «Екатеринбургэнерго». Об этом жильцам сообщили в диспетчерской муниципального предприятия.

Прорыв произошел вечером 25 октября 2018 года на 12-й магистрали МУП «Екатеринбургэнерго».

Устранить последствия аварии в муниципальном предприятии пообещали не ранее 10.00 26 октября 2018 года.

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