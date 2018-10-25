Новости дня

В связи с отзывом лицензии у Уралтрансбанка могут пострадать пенсионеры Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. В связи с отзывом 25 октября 2018 года у ПАО «Уралтрансбанк» лицензии на осуществление банковских операций договор Пенсионного фонда, заключенный с ним, считается расторгнутым с указанной даты. Все перечисления пенсионных средств в Уралтрансбанк прекращены с сегодняшнего дня, сообщает группа по взаимодействию со СМИ отделения ПФ РФ по Свердловской области.



«Как заверили представители банка, тем пенсионерам, кто не успел получить пенсию, выплаты будут осуществлены в течение двух недель», — указано в сообщении.



Получателям пенсии, счета которых для перечисления пенсии и других социальных выплат открыты в Уралтрансбанке, отделение ПФ РФ по Свердловской области настоятельно советует в кратчайшие сроки обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства.



Адреса и номера телефонов горячей линии территориальных управлений ПФР размещены на странице Отделения ПФР по Свердловской области сайта на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса» / «Отделение».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: