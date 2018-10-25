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В Каменске-Уральском на 90 суток опечатали магазин «Алексеевский»

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. В Каменске-Уральском судебные приставы на 90 суток опечатали магазин «Алексеевский», сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Работа торговой точки была приостановлена по решению суда на основании материалов регионального Управления Роспотребнадзора. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства. В частности, не соблюдались требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Кроме того, загрузка продуктов в магазин осуществлялась со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиру.



В отношении магазина были составлены материалы по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений».

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