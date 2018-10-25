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В Екатеринбурге вынесен приговор мужчинам, похитившим из банкомата около 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Сергиенко и Дениса Кудлатова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Кроме того, Александр Сергиенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 5 июля 2017 года Александру Сергиенко от знакомого стало известно о том, что банкомат одного из банков, расположенный в магазине «Пикник» по ул. Алтайская в Екатеринбурге, выдает вместо купюр достоинством 1 тыс. руб. купюры достоинством в 5 тыс. руб.



Сергиенко внес на банковскую карту, эмитированную на имя его супруги, деньги в размере 40 тыс. руб., которые в тот же день обналичил при помощи банкомата в магазине «Пикник». Ввиду неисправности банкомат выдал сумму в пятикратном размере, Сергиенко похитил у банка денежные средства в сумме 200 тыс. руб.



После чего в тот же день Сергиенко сообщил Кудлатову о неисправности банкомата. В тот же день они прибыли в магазин «Пикник» и стали снимать деньги со счета карты, эмитированной на имя Дениса Кудлатова. Ввиду технической ошибки банкомат выдавал сумму в пятикратном размере. В целом за час подсудимые изъяли и похитили 984 тыс. руб.



В ходе расследования уголовного дела подсудимые возместили банку основную сумму похищенного.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга, учитывая частичное возмещение ущерба, назначил Александру Сергиенко наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб., Денису Кудлатову — наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. руб.



Также суд удовлетворил гражданский иск банка на сумму 364 тыс. руб.

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