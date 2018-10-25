Новости дня

В Челябинской области снизили транспортный налог для пенсионеров и многодетных семей в 50 раз

УрБК, Челябинск, 25.10.2018. Южноуральские парламентарии одобрили закон, инициированный губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, о снижении в 50 раз транспортного налога для пенсионеров и многодетных семей. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства региона.



«Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить уровень социальной поддержки людей старшего возраста с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы. В этой связи я принял решение ввести дополнительную льготу по транспортному налогу для пенсионеров и многодетных семей», — отметил Б. Дубровский.



Благодаря принятым сегодня поправкам в закон Челябинской области «О транспортном налоге» для пенсионеров и многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, установлена льготная налоговая ставка в размере один рубль с каждой лошадиной силы в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил включительно. Ее можно применить в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика.



Принятый закон позволит воспользоваться в 2019 году льготной ставкой 7 тыс. 580 налогоплательщикам Челябинской области. Из них 7 тыс. 120 пенсионеров и 388 многодетных семей. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. Поэтому уплата налога по льготной ставке будет производиться уже в 2019 году за налоговый период 2018 года.



По поручению Б. Дубровского в ближайшие годы пятью ключевыми направлениями работы правительства станет поддержка ветеранов, охрана окружающей среды и решение экологических проблем, мощное инфраструктурное развитие Челябинска и области, углубление и расширение проекта губернатора «Реальные дела». И наконец, пятый приоритет — это дети и молодежь, забота о будущем области.



Выполнение этих задач уже началось. В частности, по поручению Б. Дубровского сохранены все льготы для пенсионеров независимо от перехода на новую пенсионную систему, а с ноябрьской пенсией южноуральцы получат повышенную единовременную выплату в размере 700 руб. В областном бюджете на эти меры поддержки выделили 5 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: