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В Екатеринбурге уничтожили 2,5 тонны слив и винограда неустановленного происхождения
25 октябрь 2018 (16:54)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. В Екатеринбурге сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области изъяли и уничтожили 2,5 т запрещенной к ввозу в РФ подкарантинной продукции.
Как сообщает пресс-служба ведомства, контрольное мероприятие прошло на продовольственной базе уральской столицы. Были обнаружены свежие сливы в количестве 0,6 т (67 пластиковых ящиков) и свежий виноград в количестве 1,9 т (210 пластиковых ящиков) неустановленного происхождения с отсутствием маркировки.
Вся подкарантинная продукция в количестве 2,5 т изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов.
Всего с начала 2018 года сотрудниками ведомства было изъято и уничтожено около 36,5 тонны запрещенной к ввозу плодоовощной продукции.
Как сообщает пресс-служба ведомства, контрольное мероприятие прошло на продовольственной базе уральской столицы. Были обнаружены свежие сливы в количестве 0,6 т (67 пластиковых ящиков) и свежий виноград в количестве 1,9 т (210 пластиковых ящиков) неустановленного происхождения с отсутствием маркировки.
Вся подкарантинная продукция в количестве 2,5 т изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов.
Всего с начала 2018 года сотрудниками ведомства было изъято и уничтожено около 36,5 тонны запрещенной к ввозу плодоовощной продукции.
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