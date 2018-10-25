Новости дня

В Екатеринбурге официально начала работу Уральская электронная таможня

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Сегодня, 25 октября 2018 года, в Екатеринбурге официально начала работу Уральская электронная таможня, куда будут поступать все декларации УрФО. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Утром мы выпустили первую электронную декларацию для Магнитогорского металлургического комбината. Выпуск занял всего 14 минут. Сам товар — металлопрокат — находился на самом комбинате. К часу дня нам поступило около 400 деклараций, плановая же нагрузка на Уральскую электронную таможню составляет 900-1 000 деклараций ежедневно», — сообщил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.



Новое ведомство создано в первую очередь для обеспечения процесса декларирования товаров исключительно в электронной форме. Технологической основой работы электронной таможни станет удаленный выпуск товаров.



Предполагается, что максимальная автоматизация таможенных операций позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также содействовать развитию международной торговли. Кроме того, новая технология позволит информационным системам автоматически определять таможенный орган для декларирования без учета предпочтений декларанта. К 2020 году вся обработка деклараций на товары будет осуществляться централизованно.



При этом на другие таможни УрФО возложат функции фактического контроля: проведение операций, которые требуют непосредственного контакта с товаром, транспортными средствами или работы с документами на бумажных носителях.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: