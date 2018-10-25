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В Челябинской области синоптики ожидают усиление ветра до 22 метров в секунду

25 октябрь 2018 (16:11)

УрБК, Челябинск, 25.10.2018. По данным синоптиков, 26 октября на территории Челябинской области ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве отмечают, что из-за ветра повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

«Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.

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