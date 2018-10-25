Новости дня
Главой Первоуральска избран Игорь Кабец
25 октябрь 2018 (15:54)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Депутаты городской думы Первоуральска 25 октября 2018 года единогласно проголосовали за избрание Игоря Кабца на пост главы города.
Его кандидатура была рекомендована к избранию конкурсной комиссией.
Фотография с сайта администрации Первоуральска
С 25 октября 2018 года Игорь Кабец официально вступил в должность. До своего назначения он находился в статусе врио главы Первоуральска, после того как Валерий Хорев сложил с себя полномочия в апреле 2018 года.
Его кандидатура была рекомендована к избранию конкурсной комиссией.
Фотография с сайта администрации Первоуральска
С 25 октября 2018 года Игорь Кабец официально вступил в должность. До своего назначения он находился в статусе врио главы Первоуральска, после того как Валерий Хорев сложил с себя полномочия в апреле 2018 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Александр Высокинский избран главой Екатеринбурга
- Конкурсная комиссия рекомендовала к избранию главой Екатеринбурга 3 из 19 кандидатов
- Конкурс на пост главы администрации Первоуральска пройдет 22 октября
- Выборы главы Первоуральска назначены на 13 марта 2011 года
- Главой города Челябинска стал Станислав Мошаров, сити-менеджером — Сергей Давыдов