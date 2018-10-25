Главой Первоуральска избран Игорь Кабец

Фотография с сайта администрации Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Депутаты городской думы Первоуральска 25 октября 2018 года единогласно проголосовали за избрание Игоря Кабца на пост главы города.Его кандидатура была рекомендована к избранию конкурсной комиссией.С 25 октября 2018 года Игорь Кабец официально вступил в должность. До своего назначения он находился в статусе врио главы Первоуральска, после того как Валерий Хорев сложил с себя полномочия в апреле 2018 года.