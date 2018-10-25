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На площадке 100+ Forum Russia в Екатеринбурге пройдет форум «АРХ ЕВРАЗИЯ»

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. С 5 по 7 декабря на площадке V Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в Екатеринбурге впервые пройдет международный форум градостроительства, архитектуры и дизайна «АРХ ЕВРАЗИЯ». Об этом сообщает оргкомитет мероприятия.



Эксперты, молодые специалисты и студенты из стран евразийского континента обсудят градостроительные практики, технологии и стандарты качества городской среды.



Форум «АРХ ЕВРАЗИЯ» развернет еще одну новую дискуссионную площадку в рамках 100+ Forum Russia. Среди основных тем — стратегии развития мегаполисов и малых городов, высотное и малоэтажное строительство, а также анализ тенденций в архитектуре жилья в странах Европы и Азии.



«Мы ожидаем, что архитекторы предложат свежие нестандартные решения устройства современного городского пространства, объединяющие опыт разных культур. Екатеринбург находится на границе Европы и Азии, и, возможно, именно здесь эти идеи найдут свое применение», — отметила руководитель рабочей группы оргкомитета 100+ Forum Russia Вера Белоус.



В рамках форума состоятся Архитектурный конгресс, Саммит дизайна и технологий, архитектурный телемост «Европа — Азия: Современная архитектура жилой застройки на Евразийском пространстве», интеллектуальная межвузовская игра «Конструктор городской среды» и студенческий баттл «Город будущего — Дом будущего» и панельная дискуссия «Проектирование и дизайн экосистемы городской среды».



Торжественная церемония вручения наград международного конкурса «Евразийская Премия» и гран-при «Рука Мастера», который проводится в Екатеринбурге Союзом архитекторов России, состоится 6 декабря.



«Наша цель — найти выдающихся архитекторов и дизайнеров стран Евразийского континента, расположенных вдоль нового «Шелкового пути», проходящего через Екатеринбург. В новом конкурсном сезоне-2018 авторам лучших работ во всех номинациях будет вручаться гран-при «Рука Мастера», — отмечают представители оргкомитета форума «АРХ ЕВРАЗИЯ».



В контексте «АРХ ЕВРАЗИИ» также пройдет концептуальная выставка-инсталляция «Город будущего — Дом будущего», которая займет 800 кв. м. Здесь будут представлены проекты победителей международного профессионального конкурса «Евразийская Премия» (градостроительство, архитектура и дизайн жилой среды), выставка «История Екатеринбурга в Генпланах города», выставка детских художественных работ «Россия — Китай. Город будущего и дом будущего глазами детей», а также биржа идей и технологий «n Россия», созданная Клубом промышленных дизайнеров.



Впервые на Форуме откроется коммуникационное пространство нового формата — кинотеатр, в котором покажут более 50 фильмов о современной архитектуре, дизайне и вопросах организации пространства современных городов. В программе кинопоказа — интервью, лекции, научно-публицистические фильмы и мастер-классы от известных архитекторов мира. Уникальный контент сформирован при участии американского частного некоммерческого фонда TED, онлайн-проектов Nowness.com, Architime.ru, National Geographic, The Economist и других партнеров проекта.

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