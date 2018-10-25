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«Уральские авиалинии» удваивают количество рейсов из Екатеринбурга в Тбилиси

25 октябрь 2018 (13:34)

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные частоты на направлении Екатеринбург — Тбилиси.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, с 4 ноября 2018 года отправиться в поездку по Грузии из столицы Урала можно четыре раза в неделю. Рейс будет выполняться регулярно по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Минимальный тариф для пассажиров авиакомпании составит от 54 евро (или от 4 тыс. 041 руб.*) в одну сторону. Перелет по направлению Екатеринбург — Тбилиси занимает 3 часа 20 минут.

«Грузия зимой подходит как для горнолыжников, так и для любителей прогулок по старинным улочкам. Знакомство с этой страной, конечно, нужно начать с Тбилиси. С обзорной площадки парка на горе Мтацминда посмотрите на столицу: здесь мирно соседствуют храм Метехи, дворец царицы Дареджан, кафедральный собор Сиони, Синагога, Мечеть и Армянская церковь. Особого внимания заслуживает старый город с его древней архитектурой и мостовыми. Также вы можете выбрать курорты для активного зимнего отдыха: фрирайдерский Гудаури, солнечный Бакуриани или молодой Хацвали», — говорится в сообщении.

Приобретайте билеты на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.

* стоимость в рублях может измениться в зависимости от курса евро.

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