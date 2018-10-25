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В «Уральский выставочный центр» предложили вложить 2,6 млрд рублей

25 октябрь 2018 (13:16)

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. В уставной капитал АО «Уральский выставочный центр» (дочерняя структура АО «Корпорация развитии Среднего Урала») предлагается вложить из бюджета Свердловской области 2,6 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Соответствующие поправки предлагается внести в программу управления госсобственностью Свердловской области и приватизации госимущества области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Бюджетные средства предлагается передать АО «Корпорация развития Среднего Урала». По словам и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергея Зырянов, эти средства пойдут на строительство конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Одновременно предлагается выделить 350,5 млн руб. для открытого АО «Особая экономическая зона «Титановая долина». Общий объем бюджетных инвестиций для ОЭЗ «Титановая долина» достигнет 600,5 млн руб.

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