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Правительство Свердловской области одобрило проект закона о бюджете региона на 2019 год

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Правительство Свердловской области на сегодняшнем заседании одобрило проект закона о бюджете региона на 2019 год и плановый период 2019-2020 годов.



Как сообщила в своем докладе министр финансов области Галина Кулаченко, прогноз по доходам бюджета региона на 2019 год составляет 239,2 млрд руб., по расходам — 245,7 млрд руб. Дефицит бюджета планируется на уровне 6,5 млрд руб.



«Прогноз по доходам на 2019 год в целом составит 239,2 млрд руб., это на 11,9% превышает первоначальный прогноз, что связано с ростом макроэкономических показателей», — отметила Г. Кулаченко.



Структура расходов бюджета на 2019 год остается традиционной. Значительная часть их будет направлена на социальную сферу, но при этом в процентном соотношении расходы на соцсферу будет меньше, чем в 2018 году.



Также Г. Кулаченко отметила, что в 2019 году муниципалитеты получат на 5,8 млрд руб. больше налоговых отчислений, что позволит повысить их финансовую самостоятельность и сбалансировать бюджеты.



«В целях повышения финансовой самостоятельности муниципальных образований мы предлагаем с 1 января 2019 года увеличить единые нормативы отчислений в бюджеты городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, в том числе по акцизам на нефтепродукты — в два раза, до 20%, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — в два раза, до 30%. Также будет установлен единый норматив отчисления в местные бюджеты от акцизов на пиво в размере 50%», — пояснила министр финансов.



Рассмотрение проекта бюджета Свердловской области во втором и третьем чтении запланировано на 4 декабря. Однако сроки могут измениться в зависимости от того, будет ли Екатеринбург выбран площадкой ЭКСПО-2025.

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