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Свердловская филармония отменила закрытую встречу по новому концертному залу

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Свердловская государственная академическая филармония отменила закрытую встречу, на которой планировалось рассмотрение проекта нового концертного зала. Соответствующее письмо на своей странице в Facebook разместил общественник Дмитрий Москвин.



О проведении закрытого мероприятия стало известно на прошлой неделе. Регистрация на встречу оказалась доступна только для так называемых членов «лиги друзей филармонии». На сайте культурного учреждения поясняется, что количество участников ограничено вместимостью зала.



«К большому сожалению, информация о встрече привлекла внимание активных противников строительства, которые, игнорируя клубный и информационно-просветительский характер мероприятия, развернули в интернет-пространстве кампанию по искажению его содержания и целей. Это спровоцировало активный интерес некоторых СМИ (которые, кстати, раньше никогда не интересовались встречами Лиги). Мы не хотим принимать навязываемый нам формат «открытых слушаний» — это дело городской администрации. Мы также не планировали проводить пресс-конференцию по теме нового зала — ее провел Департамент информационной политики губернатора», — говорится в письме.



Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести. Кроме того, под застройку попадают зеленые зоны, прилегающие к историческому зданию филармонии.



На днях администрация Екатеринбурга завершила общественные обсуждения проекта, в которых приняли участие 17 человек. Никто из них не поддержал нынешнюю редакцию документа. Тем не менее, в администрации Екатеринбурга заявили, что мнение горожан учитываться не будет.

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