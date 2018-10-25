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Из бюджета Свердловской области планируется потратить 262 млн рублей на «Агентство по привлечению инвестиций»

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Министерство инвестиций и развития Среднего Урала предложило создать автономную некоммерческую организацию «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области».



Как сообщает пресс-служба регионального Заксобрания, вопрос о создании новой организации был рассмотрен на заседании комитета областного парламента по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.



«По словам заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Александра Породнова, к такому решению региональная власть пришла, проанализировав опыт разных субъектов РФ. Помимо работы с потенциальными инвесторами, «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» будет заниматься развитием конгрессно-выставочной деятельности и подготовкой заявок на проведение в нашем регионе различных крупных деловых, культурных или спортивных мероприятий», — говорится в сообщении.



На создание нового агентства в 2018 году предлагается выделить 10 тыс. руб., в 2019 году — 262 млн руб. Соответствующие поправки предлагается внести в программу управления госсобственностью Свердловской области и приватизации госимущества области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.



Новое агентство в регионе станет уже третьей структурой, созданной для привлечения инвестиций. В 2010 году была учреждена «Корпорация развития Среднего Урала». В августе 2014 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании регионального министерства инвестиций и развития.



Отметим, что по данным Свердловскстата, по итогам 2017 году объем инвестиций в основной капитал Свердловской области снизился на 3,6% по сравнению с уровнем 2016 года и составил 337,8 млрд рублей.

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