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Реальные располагаемые доходы населения Челябинской области в январе-августе снизились на 1%

УрБК, Челябинск, 24.10.2018. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) населения Челябинской области в январе-августе 2018 года уменьшились на 1% к уровню аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает Челябинскстат.



По предварительным данным, денежные доходы населения Челябинской области за январь-август 2018 года составили 645,3 млрд руб. и по сравнению с январем-августом 2017 года увеличились на 3,1%. Большая часть денежных доходов была направлена на покупку товаров и оплату услуг — 72,3%. Сбережения за январь-август текущего года составили 16,2 млрд руб., что на 68,2% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.



Среднедушевой денежный доход в январе-августе 2018 года сложился в сумме 23 тыс. 092 руб. в среднем за месяц. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 34 тыс. 206 руб., что на 9,3% больше уровня января-августа 2017 года. Ее реальный размер, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, увеличился на 6,6%.

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