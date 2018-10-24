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В Екатеринбурге обвиняется директор компании «ГлобалТС» за мошенничество при получении вычета НДС на 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «ГлобалТС», который обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый в период с июня 2014 года по декабрь 2016 года, являясь директором ООО «ГлобалТС», умышленно совершил хищение денежных средств из бюджета РФ на сумму свыше 2,4 млн руб.



Используя документы бухгалтерской отчетности с заведомо включенными в них ложными сведениями об оказании некоторыми организациями несуществующих транспортных услуг для ООО «ГлобалТС», он изготавливал налоговые декларации, которые наряду с заявлениями о перечислении денежных средств в связи с вычетом по НДС предоставлял в налоговую инспекцию.



При этом обвиняемый осознавал, что требование о возврате денежных средств по указанным сделкам является незаконным, поскольку возникло в результате оформления фиктивных финансово-хозяйственных отношений.



Должностные лица налоговой инспекции по результатам проведения камеральных проверок деклараций ООО «ГлобалТС» выносили в указанный период времени решения о возмещении НДС, из которых свыше 2,4 млн руб. возмещены незаконно.



Обвиняемый, имея доступ к управлению расчетным счетом возглавляемой им организации, распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб бюджету Российской Федерации в особо крупном размере.



В ходе предварительного следствия обвиняемым частично возмещен материальный ущерб на сумму 250 тыс. руб.



Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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