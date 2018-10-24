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Центробанк в III квартале выявил 10,5 тыс. поддельных российских банкнот

УрБК, Москва, 24.10.2018. В III квартале 2018 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 10 тыс. 467 поддельных денежных знаков Банка России, что на 267 штук меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Больше всего среди выявленных подделок пятитысячных банкнот (7 616 шт.), почти в три раза меньше банкнот номиналом 1 тыс. руб. (2 425 шт.). Кроме того, выявлены поддельные банкноты номиналом 2 тыс. руб. (95 шт.) и 200 руб. (3 шт.). Поддельных монет обнаружено 37 штук, из них четыре — номиналом 10 руб., 32 — номиналом 5 руб. и одна рублевая монета.



Поддельных банкнот иностранных государств за III квартал 2018 года было выявлено 532 штуки. Подавляющее большинство поддельных банкнот (488) составили доллары США. Также были обнаружены поддельные евро, китайские юани и одна подделка фунта стерлингов Соединенного Королевства.

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