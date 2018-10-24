Группа ЧТПЗ совершенствует мониторинг выбросов

Группа ЧТПЗ установила систему автоматизированного контроля выбросов. Инвестиции в проект, реализованный на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), составили 20 млн руб. Работа устройства основана на инновационных методах исследования, которые позволят исключить ручные замеры и получать 100% данных в автоматическом режиме.Комплекс оборудования включает многокомпонентный инфракрасный газоанализатор, расходометр газа, анализатор пыли. Система позволяет контролировать предельно допустимую концентрацию выбросов оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, взвешенных веществ; объемные доли отделяемой воды, кислорода; температуру, абсолютное давление, скорость и расход дымовых газов.«Система автоматизированного контроля выбросов является наилучшей доступной технологией в сфере производственно-экологического контроля. Оборудование позволит своевременно корректировать и совершенствовать технологические процессы, обеспечивая полную экологическую безопасность производства. Именно такой подход целиком и полностью соответствует актуальным и перспективным требованиям природоохранного законодательства», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.Запуск этой системы стал очередным этапом модернизации инфраструктуры мониторинга, которая создана за последние несколько лет на ПНТЗ. В 2017 году на предприятии было установлено оборудование для лабораторных исследований загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе, почве и воде, а также начал работать стационарный пост автоматического мониторинга загрязнений атмосферного воздуха в границе жилой застройки. В перспективе система автоматизированного контроля будет внедрена на объектах водного хозяйства.Напомним, в 2018 году ПНТЗ увеличил инвестиции в природоохранные мероприятия на 20%. Помимо внедрения системы автоматизированного контроля выбросов, среди реализованных на предприятии проектов в сфере экологии — замена рукавных фильтров газоочистных сооружений. Стоимость проекта составила 20 млн руб. Замена фильтров позволяет снизить выбросы пыли, минимизировать воздействие производства на окружающую среду.Фильтры выполнены из инновационных материалов со специальными свойствами ткани, дополнительной пропиткой и укрепляющими нитями, которые обеспечивают более прочную конструкцию и сохраняют прочность на протяжении всего срока эксплуатации. Помимо обновления системы фильтрации, предприятием проведены ремонт искрогасителей, препятствующих выбросам газов в атмосферу, и настройка режимов регенерации фильтров.Выбор производителя фильтров проводился с привлечением «Научно-исследовательского института нетканых материалов».«Рукавные фильтры газоочистных сооружений — элементы фильтрации промышленных газов металлургического производства. Мероприятия по замене газоочистного оборудования проводятся на ПНТЗ ежегодно. Система газоочистки ПНТЗ позволяет улавливать 99,9% вырабатываемых при производстве технологических газов, обеспечивая их очистку в соответствии с природоохранными законами Российской РФ и европейскими нормами», — пояснили в пресс-службе предприятия.Отметим, что эффективная деятельность ПНТЗ в сфере охраны окружающей среды подтверждена экспертными сообществами. За последний год завод получил более десяти наград, в числе которых «Золотая ветвь планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия». Одним из первых в Свердловской области предприятие оформило сертификат соответствия системы экологического менеджмента обновленному международному стандарту ISO 14001:2015.