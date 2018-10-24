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Борис Дубровский: На Урале должна появиться третья по величине в России территориальная агломерация
24 октябрь 2018 (16:53)
УрБК, Челябинск, 24.10.2018. Одним из эффектов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Челябинск — Екатеринбург» должно стать появление третьей по величине территориальной агломерации. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала со ссылкой на губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
На днях стало известно, что проект ВСМ, инициатором которого выступил Борис Дубровский, получил положительное заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита. Это послужит позитивным сигналом и для федеральных органов власти, и для инвесторов, уверен глава региона.
«С предложением построить ВСМ мы вышли к государству в конце прошлого года. Это совместный проект со Свердловской областью и нашими промышленниками, и мы все верим в него. Строительство магистрали даст серьезный импульс развития нашим регионам. Такое усиление дорожного сообщения позволит создать третью по величине агломерацию в России после Московской и Санкт-Петербургской, которая определит новый вектор развития территорий», — сказал Б. Дубровский в выпуске телепередачи «Деловое утро» на НТВ.
Губернатор отметил, что проект ВСМ отличается тем, что положительные эффекты от него появляются еще на этапе строительства. Также глава региона в своем выступлении рассказал о предстоящем запуске завода «Русские электрические двигатели» группы компаний «Конар», успехах Челябинской области в промышленности и сельском хозяйстве и прокомментировал экологические вопросы.
На днях стало известно, что проект ВСМ, инициатором которого выступил Борис Дубровский, получил положительное заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита. Это послужит позитивным сигналом и для федеральных органов власти, и для инвесторов, уверен глава региона.
«С предложением построить ВСМ мы вышли к государству в конце прошлого года. Это совместный проект со Свердловской областью и нашими промышленниками, и мы все верим в него. Строительство магистрали даст серьезный импульс развития нашим регионам. Такое усиление дорожного сообщения позволит создать третью по величине агломерацию в России после Московской и Санкт-Петербургской, которая определит новый вектор развития территорий», — сказал Б. Дубровский в выпуске телепередачи «Деловое утро» на НТВ.
Губернатор отметил, что проект ВСМ отличается тем, что положительные эффекты от него появляются еще на этапе строительства. Также глава региона в своем выступлении рассказал о предстоящем запуске завода «Русские электрические двигатели» группы компаний «Конар», успехах Челябинской области в промышленности и сельском хозяйстве и прокомментировал экологические вопросы.
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