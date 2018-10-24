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Сельхозпроизводители Свердловской области собрали запланированный урожай

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. С полей Свердловской области убирают последний урожай. В ходе кампании удалось выполнить все плановые показатели, сообщает департамент информполитики Среднего Урала со ссылкой на данные министерства АПК и продовольствия региона.



«У нас собрано 657 тыс. т зерна, 258 тыс. т картофеля, что полностью обеспечивает нужды населения в культуре, более 40 тыс. т овощей. Сельхозпроизводители перевыполнили план по заготовке кормовых культур для животноводства. Все полевые работы планируется завершить к концу октября», — рассказал заместитель министра АПК и продовольствия Артем Бахтерев.



По его словам, сейчас на полях продолжаются работы по посеву озимых зерновых культур. Эти работы выполнены на 89%, всего засеяно 8 тыс. гектаров. Погода позволяет проводить подготовку почвы к весенней вспашке. Зяблевая вспашка проведена на площади 270 тыс. га.



Напомним, в 2018 году планировалось произвести не менее 640 тыс. т зерна, 218 тыс. т картофеля, 40 тыс. т овощей открытого грунта, заготовить качественные грубые и сочные корма в объеме не менее 30 центнеров кормовых единиц на условную голову скота, заложить семян зерновых, зернобобовых культур и картофеля, позволяющий в 2019 году обеспечить посев в плановом объеме.

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