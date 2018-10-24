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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс из подмосковного Жуковского в столицу Чехии
24 октябрь 2018 (15:04)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. С 26 декабря 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс Жуковский — Прага — Жуковский. Рейс У6-751/752 будет выполняться по средам, четвергам, субботам и воскресеньям, сообщает пресс-служба перевозчика.
«Расписание сформировано очень удобно: вылет из Жуковского в 6.30 утра, в Праге вы будете уже в 7.30, и впереди есть целый день для прогулок по городу. Обратный вылет в 8.30 утра. Время в пути — 3 часа», — отмечают в пресс-службе.
Стоимость перелета составляет от 192 евро (от 14 тыс. 509 руб.) за билет туда-обратно, включая багаж, ручную кладь, горячий завтрак и все сборы.
«Прага — отличное место для встречи Нового года и проведения зимних каникул. Зайдите внутрь Собора Святого Витта, поднимитесь на смотровую площадку в башне Пражских курантов, прогуляйтесь по Карлову мосту, откусывая горячий трдельник, и ощутите рождественский дух на Староместской площади. Прокатитесь на 22 трамвае по основным пражским улицам и посетите одну из многочисленных пивных, где подают знаменитые чешские пенные напитки, тушеную утку с красной капустой», — рассказали в пресс-службе.
Билеты в Прагу уже в продаже на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262262 или в любой авиакассе вашего города.
«Расписание сформировано очень удобно: вылет из Жуковского в 6.30 утра, в Праге вы будете уже в 7.30, и впереди есть целый день для прогулок по городу. Обратный вылет в 8.30 утра. Время в пути — 3 часа», — отмечают в пресс-службе.
Стоимость перелета составляет от 192 евро (от 14 тыс. 509 руб.) за билет туда-обратно, включая багаж, ручную кладь, горячий завтрак и все сборы.
«Прага — отличное место для встречи Нового года и проведения зимних каникул. Зайдите внутрь Собора Святого Витта, поднимитесь на смотровую площадку в башне Пражских курантов, прогуляйтесь по Карлову мосту, откусывая горячий трдельник, и ощутите рождественский дух на Староместской площади. Прокатитесь на 22 трамвае по основным пражским улицам и посетите одну из многочисленных пивных, где подают знаменитые чешские пенные напитки, тушеную утку с красной капустой», — рассказали в пресс-службе.
Билеты в Прагу уже в продаже на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262262 или в любой авиакассе вашего города.
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