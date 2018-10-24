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Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 22 коп.

УрБК, Москва, 24.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 октября 2018 года. Курс долл. США вырос на 31,98 коп. до 65,62 руб., евро — на 22,22 коп. до 75,08 руб.

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