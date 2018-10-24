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Судебные приставы конфисковали Range Rover екатеринбуржца за долг в 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. В Чкаловский районный отдел судебных приставов г. Екатеринбурга поступил исполнительный документ о взыскании с гражданина в пользу кредитной организации 1 млн 400 тыс. руб.



Как сообщается на сайте УФССП по Свердловской области, должник к выплате задолженности добровольно не приступил, хотя у него была такая возможность. Судебный пристав-исполнитель конфисковал автомобиль марки Range Rover Evoque.



«Кроссовер был эвакуирован на специализированную стоянку. Должник сопротивления не оказывал. По предварительной оценке, стоимость указанного имущества должна удовлетворить требования исполнительного документа», — говорится в сообщении.

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