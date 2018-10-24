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«Центротех» разработал инновационную установку для производства алюминиевого порошка
24 октябрь 2018 (13:36)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. ООО НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральске) завершило разработку конструкторской документации установки для производства алюминиевого порошка центробежным методом. Об этом сообщает пресс-служба Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК»).
«Кроме нас никто из потенциальных исполнителей не был готов выполнить техническое задание заказчика. В основном предлагали решения из классических учебников по порошковой металлургии с высокой себестоимостью конечной продукции», — рассказал руководитель программы «Оборудование и материалы для порошковых и аддитивных технологий» НПО «Центротех»Алексей Байгушев.
Специалисты «Центротеха» предложили вариант, подкрепленный полным набором компетенций: расчетных, конструкторских и технологических. Еще одним преимуществом новоуральского предприятия стал опыт в этой области. Ранее НПО «Центротех» уже работало над модернизацией установки получения металлических порошков методом центробежного плазменного распыления.
Проектирование масштабного оборудования — высота гранулятора более 12 м., площадь — половина хоккейной площадки — НПО реализовало впервые. Конструкция установки представляет собой большой циклон, в котором центробежная сила «разбрызгивает» расплав алюминия. В связи с тем, что порошок, используемый в установке, пожароопасен, конструкторы точно рассчитали объем подаваемого воздуха и применили фильтрационную установку — тоже уникальную разработку «Центротеха».
На работу ушло меньше девяти месяцев, при том, что для обоснования решений заказчику специалисты «Центротеха» выполнили большое количество расчетных-теоретических работ.
Автором концепции выступил Александр Зарубин, математик I категории отдела разработок. Его расчеты и обоснования легли в основу конструкции оборудования. Непосредственно разработкой занималась группа конструкторов во главе с Александром Механошиным: Роман Сычев, Юрий Юрьев и Юрий Нестеренко.
Как ранее отметил генеральный директор УЭХК (ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера, входит в ТК Росатома «ТВЭЛ») Александр Белоусов, реализация проектов в сфере аддитивных технологий имеет важное значение для развития общепромышленной деятельности атомных организаций Новоуральска. Помимо расширения линейки гражданской продукции, она дает городу высокотехнологичные производства, новые рабочие места.
«Кроме нас никто из потенциальных исполнителей не был готов выполнить техническое задание заказчика. В основном предлагали решения из классических учебников по порошковой металлургии с высокой себестоимостью конечной продукции», — рассказал руководитель программы «Оборудование и материалы для порошковых и аддитивных технологий» НПО «Центротех»Алексей Байгушев.
Специалисты «Центротеха» предложили вариант, подкрепленный полным набором компетенций: расчетных, конструкторских и технологических. Еще одним преимуществом новоуральского предприятия стал опыт в этой области. Ранее НПО «Центротех» уже работало над модернизацией установки получения металлических порошков методом центробежного плазменного распыления.
Проектирование масштабного оборудования — высота гранулятора более 12 м., площадь — половина хоккейной площадки — НПО реализовало впервые. Конструкция установки представляет собой большой циклон, в котором центробежная сила «разбрызгивает» расплав алюминия. В связи с тем, что порошок, используемый в установке, пожароопасен, конструкторы точно рассчитали объем подаваемого воздуха и применили фильтрационную установку — тоже уникальную разработку «Центротеха».
На работу ушло меньше девяти месяцев, при том, что для обоснования решений заказчику специалисты «Центротеха» выполнили большое количество расчетных-теоретических работ.
Автором концепции выступил Александр Зарубин, математик I категории отдела разработок. Его расчеты и обоснования легли в основу конструкции оборудования. Непосредственно разработкой занималась группа конструкторов во главе с Александром Механошиным: Роман Сычев, Юрий Юрьев и Юрий Нестеренко.
Как ранее отметил генеральный директор УЭХК (ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера, входит в ТК Росатома «ТВЭЛ») Александр Белоусов, реализация проектов в сфере аддитивных технологий имеет важное значение для развития общепромышленной деятельности атомных организаций Новоуральска. Помимо расширения линейки гражданской продукции, она дает городу высокотехнологичные производства, новые рабочие места.
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