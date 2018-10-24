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«Центротех» разработал инновационную установку для производства алюминиевого порошка

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. ООО НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральске) завершило разработку конструкторской документации установки для производства алюминиевого порошка центробежным методом. Об этом сообщает пресс-служба Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК»).



«Кроме нас никто из потенциальных исполнителей не был готов выполнить техническое задание заказчика. В основном предлагали решения из классических учебников по порошковой металлургии с высокой себестоимостью конечной продукции», — рассказал руководитель программы «Оборудование и материалы для порошковых и аддитивных технологий» НПО «Центротех»Алексей Байгушев.



Специалисты «Центротеха» предложили вариант, подкрепленный полным набором компетенций: расчетных, конструкторских и технологических. Еще одним преимуществом новоуральского предприятия стал опыт в этой области. Ранее НПО «Центротех» уже работало над модернизацией установки получения металлических порошков методом центробежного плазменного распыления.



Проектирование масштабного оборудования — высота гранулятора более 12 м., площадь — половина хоккейной площадки — НПО реализовало впервые. Конструкция установки представляет собой большой циклон, в котором центробежная сила «разбрызгивает» расплав алюминия. В связи с тем, что порошок, используемый в установке, пожароопасен, конструкторы точно рассчитали объем подаваемого воздуха и применили фильтрационную установку — тоже уникальную разработку «Центротеха».



На работу ушло меньше девяти месяцев, при том, что для обоснования решений заказчику специалисты «Центротеха» выполнили большое количество расчетных-теоретических работ.



Автором концепции выступил Александр Зарубин, математик I категории отдела разработок. Его расчеты и обоснования легли в основу конструкции оборудования. Непосредственно разработкой занималась группа конструкторов во главе с Александром Механошиным: Роман Сычев, Юрий Юрьев и Юрий Нестеренко.



Как ранее отметил генеральный директор УЭХК (ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера, входит в ТК Росатома «ТВЭЛ») Александр Белоусов, реализация проектов в сфере аддитивных технологий имеет важное значение для развития общепромышленной деятельности атомных организаций Новоуральска. Помимо расширения линейки гражданской продукции, она дает городу высокотехнологичные производства, новые рабочие места.

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