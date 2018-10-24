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Прокуратура считает недостаточной работу по выявлению «криминальных» банкротств предприятий в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. Цифры по выявлению «криминальных» банкротств предприятий и количеству возбужденных дел на Среднем Урале не отражают реальную картину нарушений в этой сфере.



К такому выводу пришли участники межведомственного совещания под председательством прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова по вопросу взаимодействия при выявлении, пресечении правонарушений и преступлений в сфере трудовых отношений.



По данным прокуратуры, в текущем году органами предварительного расследования полиции возбуждено только 1 уголовное дело по части 1 статьи 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», а по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», статье 197 УК РФ «Фиктивное банкротство» — не возбуждались. В прошлом году возбуждено 6 уголовных дел по статье 195 УК РФ, статье 196 УК РФ.



«В этой связи прокуратурой области ГУ МВД России по Свердловской области было поручено тщательно изучить материалы проверок по заявлениям арбитражных управляющих о преднамеренном и фиктивном банкротстве юридических лиц, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками, проверить законность принятых процессуальных решений по ним структурными подразделениями органов внутренних дел», — указано в итогах совещания.



Аналогичную работу поручено провести территориальным прокурорам.

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