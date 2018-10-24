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Комитет свердловского Заксобрания одобрил продажу акций ОАО «Уралагроснабкомплект»
24 октябрь 2018 (12:50)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. Комитет по законодательству Заксобрания Свердловской области одобрил проект о продаже 100% акций ОАО «Уралагроснабкомплект» в Арамили, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Документ разработан министерством по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). По словам замглавы МУГИСО Сергея Сосновского, рыночная стоимость 71 933 обыкновенных именных акций оценивается в 48,3 млн руб.
На заседании комитета депутаты решили рекомендовать областному Заксобранию дать согласие на отчуждение акций, которые относятся к государственной казне Свердловской области.
Документ разработан министерством по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). По словам замглавы МУГИСО Сергея Сосновского, рыночная стоимость 71 933 обыкновенных именных акций оценивается в 48,3 млн руб.
На заседании комитета депутаты решили рекомендовать областному Заксобранию дать согласие на отчуждение акций, которые относятся к государственной казне Свердловской области.
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