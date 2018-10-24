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Андрей Корюков назначен замминистра экономики и территориального развития Свердловской области

24 октябрь 2018 (12:06)

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. Андрей Корюков назначен заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области. Соответствующий указ подписан губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее Андрей Корюков занимал должность замглавы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам.

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