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В Свердловской области выявлено свыше 9 тыс. нарушений законодательства об оплате труда

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. В Свердловской области за 8 месяцев 2018 года выявлено свыше 9 тыс. нарушений законодательства об оплате труда. Такие данные были озвучены на межведомственном совещании под председательством прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.



«За тот же период принесено 219 протестов, внесено 537 представлений, в суд направлено более 6 тыс. исков о взыскании заработной платы, к административной ответственности привлечено 437 должностных и юридических лиц, по направленным в органы расследования материалам возбуждено 16 уголовных дел по статье 145.1 УК РФ, объявлено 221 предостережение», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



За отчетный период мерами прокурорского реагирования удалось ликвидировать долги по заработной плате перед работниками в размере 400 млн руб.

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