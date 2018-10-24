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В Свердловской области выявлено свыше 9 тыс. нарушений законодательства об оплате труда
24 октябрь 2018 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. В Свердловской области за 8 месяцев 2018 года выявлено свыше 9 тыс. нарушений законодательства об оплате труда. Такие данные были озвучены на межведомственном совещании под председательством прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.
«За тот же период принесено 219 протестов, внесено 537 представлений, в суд направлено более 6 тыс. исков о взыскании заработной платы, к административной ответственности привлечено 437 должностных и юридических лиц, по направленным в органы расследования материалам возбуждено 16 уголовных дел по статье 145.1 УК РФ, объявлено 221 предостережение», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
За отчетный период мерами прокурорского реагирования удалось ликвидировать долги по заработной плате перед работниками в размере 400 млн руб.
«За тот же период принесено 219 протестов, внесено 537 представлений, в суд направлено более 6 тыс. исков о взыскании заработной платы, к административной ответственности привлечено 437 должностных и юридических лиц, по направленным в органы расследования материалам возбуждено 16 уголовных дел по статье 145.1 УК РФ, объявлено 221 предостережение», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
За отчетный период мерами прокурорского реагирования удалось ликвидировать долги по заработной плате перед работниками в размере 400 млн руб.
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