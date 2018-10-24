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Команда ЕВРАЗа в пятый раз примет участие в национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. Сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа в пятый раз примут участие в чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



Чемпионат пройдет с 24 по 28 октября в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».



В состав команды вошли 35 участников и 33 эксперта. В этом году работники ЕВРАЗа будут бороться за победу в 12 компетенциях: «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Обработка листового металла», «Неразрушающий контроль», «Инженерный проектирование», «Реверсивный инжиниринг», «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн CAD», «Электромонтаж «Юниоры». В соревнованиях по четырем компетенциям сотрудники компании примут участие впервые.



ЕВРАЗ представит интерактивный стенд для гостей мероприятия. Посетители смогут сфотографироваться в проекции 3D на фоне цехов ЕВРАЗ НТМК и карьера ЕВРАЗ Качканарского ГОКа, а также отправить себе на электронную почту снимки, сделанные в режиме буллет-тайма.



В фотозоне любой желающий сможет надеть спецодежду ЕВРАЗа, сфотографироваться и получить моментальное изображение. Каждый участник, разместивший в социальных сетях фото с хештегом #EVRAZWS2018, получит подарок от компании.

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