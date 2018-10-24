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Комитет свердловского Заксобрания одобрил продажу исторического памятника в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. Комитет по законодательству Заксобрания Свердловской области одобрил проект о продаже здания бывшего медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального парламента.



Проект разработан министерством по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). Объект находится на улице Розы Люксембург, 62 и включен в список объектов культурного наследия регионального значения.



По словам замглавы МУГИСО Сергея Сосновского, с торгов планируется продать помещения общей площадью 3 тыс. 347,6 кв. м. Рыночная стоимость лотов составляет 43 млн 288 тыс. руб.



На заседании комитета депутаты решили рекомендовать областному Заксобранию дать согласие на отчуждение этого объекта государственного казенного имущества Свердловской области.

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