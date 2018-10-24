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Комитет свердловского Заксобрания одобрил продажу исторического памятника в Екатеринбурге
24 октябрь 2018 (11:12)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. Комитет по законодательству Заксобрания Свердловской области одобрил проект о продаже здания бывшего медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Проект разработан министерством по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). Объект находится на улице Розы Люксембург, 62 и включен в список объектов культурного наследия регионального значения.
По словам замглавы МУГИСО Сергея Сосновского, с торгов планируется продать помещения общей площадью 3 тыс. 347,6 кв. м. Рыночная стоимость лотов составляет 43 млн 288 тыс. руб.
На заседании комитета депутаты решили рекомендовать областному Заксобранию дать согласие на отчуждение этого объекта государственного казенного имущества Свердловской области.
Проект разработан министерством по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). Объект находится на улице Розы Люксембург, 62 и включен в список объектов культурного наследия регионального значения.
По словам замглавы МУГИСО Сергея Сосновского, с торгов планируется продать помещения общей площадью 3 тыс. 347,6 кв. м. Рыночная стоимость лотов составляет 43 млн 288 тыс. руб.
На заседании комитета депутаты решили рекомендовать областному Заксобранию дать согласие на отчуждение этого объекта государственного казенного имущества Свердловской области.
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