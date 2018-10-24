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По факту пожара на предприятии УГМК во Владикавказе возбуждено уголовное дело
24 октябрь 2018 (10:56)
УрБК, Владикавказ, 24.10.2018. По факту пожара на предприятии «Электроцинк» (входит в состав УГМК) и гибели сотрудника МЧС во Владикавказе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Северная Осетия — Алания.
По версии следствия, 21 октября 2018 года примерно в 02.30 произошло возгорание в одном из помещений электролитного цеха на территории ОАО «Электроцинк» в городе Владикавказе. Из-за невозможности тушения дежурная смена покинула производственный цех, диспетчер отключил энергоснабжение и вызвал сотрудников МЧС России по РСО-Алания.
Прибывшая на место пожарная бригада МЧС в составе трех человек приступила к ликвидации пожара. В это время у входных ворот цеха обрушилась кирпичная стена. В результате 38-летний командир отделения пожарно-спасательной части №1 погиб под завалом, двое других сотрудников получили повреждения различной степени тяжести. Один из них с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы, его жизнь вне опасности, другой после оказания медицинской помощи отпущен домой.
«Результаты осмотра места происшествия, записи камер видеонаблюдения, установленные в цехе, и объяснения очевидцев происшествия дают основания полагать об имевших место нарушениях промышленной безопасности опасного производственного объекта, послуживших возникновению пожара, повлекших по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба ОАО «Электроцинк» на сумму более 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что пожар на заводе «Электроцинк» (входит в состав УГМК) во Владикавказе произошел в ночь на 21 октября в цехе электролиза, его площадь составила 4,5 тыс. кв. м. После состоявшегося 22 октября митинга протеста глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообещал, что парламент рассмотрит вопрос закрытия «Электроцинка» в четверг, 25 октября.
В УГМК, которой принадлежит завод, заявили, что «никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения не было», и компания сейчас не рассматривает вопрос о полной ликвидации производства на заводе.
По версии следствия, 21 октября 2018 года примерно в 02.30 произошло возгорание в одном из помещений электролитного цеха на территории ОАО «Электроцинк» в городе Владикавказе. Из-за невозможности тушения дежурная смена покинула производственный цех, диспетчер отключил энергоснабжение и вызвал сотрудников МЧС России по РСО-Алания.
Прибывшая на место пожарная бригада МЧС в составе трех человек приступила к ликвидации пожара. В это время у входных ворот цеха обрушилась кирпичная стена. В результате 38-летний командир отделения пожарно-спасательной части №1 погиб под завалом, двое других сотрудников получили повреждения различной степени тяжести. Один из них с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы, его жизнь вне опасности, другой после оказания медицинской помощи отпущен домой.
«Результаты осмотра места происшествия, записи камер видеонаблюдения, установленные в цехе, и объяснения очевидцев происшествия дают основания полагать об имевших место нарушениях промышленной безопасности опасного производственного объекта, послуживших возникновению пожара, повлекших по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба ОАО «Электроцинк» на сумму более 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что пожар на заводе «Электроцинк» (входит в состав УГМК) во Владикавказе произошел в ночь на 21 октября в цехе электролиза, его площадь составила 4,5 тыс. кв. м. После состоявшегося 22 октября митинга протеста глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообещал, что парламент рассмотрит вопрос закрытия «Электроцинка» в четверг, 25 октября.
В УГМК, которой принадлежит завод, заявили, что «никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения не было», и компания сейчас не рассматривает вопрос о полной ликвидации производства на заводе.
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