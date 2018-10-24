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Суд удовлетворил иск о взыскании с «Уральского выставочного центра» более 4 млн рублей
24 октябрь 2018 (10:33)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск ГУП Свердловской области «Распорядительная дирекция МУГИСО» к АО «Уральский выставочный центр». Об этом сообщается в картотеке арбитража.
Как следует из материалов суда, истец требовал взыскать с ответчика 4 млн 296 тыс. руб., перечисленных в качестве предварительной оплаты по договору купли-продажи товара (имущества). В свою очередь, «Уральский выставочный центр» претензии отклонял со ссылкой на то, что МУГИСО само отказалось принимать товар.
В ходе состоявшегося 23 октября заседания суд удовлетворил требования Распорядительной дирекции МУГИСО полностью. Мотивировочная часть решения пока не готова.
Как следует из материалов суда, истец требовал взыскать с ответчика 4 млн 296 тыс. руб., перечисленных в качестве предварительной оплаты по договору купли-продажи товара (имущества). В свою очередь, «Уральский выставочный центр» претензии отклонял со ссылкой на то, что МУГИСО само отказалось принимать товар.
В ходе состоявшегося 23 октября заседания суд удовлетворил требования Распорядительной дирекции МУГИСО полностью. Мотивировочная часть решения пока не готова.
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